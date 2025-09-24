Webshops stoppen met verkoop prinsenvlaggen na rellen in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Enkele webshops hebben besloten prinsenvlaggen van hun platforms te halen. Een aantal demonstranten die meededen aan de rellen in Den Haag afgelopen zaterdag, droeg de omstreden vlag of een variant daarvan. Temu en bol hebben de oranje-wit-blauwe vlaggen inmiddels uit hun webshops gehaald, melden ze. Vlaggen met een VOC-logo staan nog wel in hun webwinkels.

Eerder woensdag waren nog wel prinsenvlaggen op Temu te zien. "We hebben besloten om de prinsenvlaggen uit de verkoop te halen en zijn bezig met het beoordelen en verwijderen van soortgelijke items", meldt een Nederlandse woordvoerder van de Chinese webwinkel in de middag.

Ook bol heeft de prinsenvlaggen verwijderd die het "via een klein aantal verkooppartners" verkocht, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door het AD. "We krijgen de laatste maanden vaker feedback van onder anderen klanten over vlaggen die via bol te koop zijn. Dat heeft ons ertoe doen besluiten om ons beleid op vlaggen te gaan herzien."