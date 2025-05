DEN HAAG (ANP) - Het mooie weer trekt mensen naar het strand en dat zorgt ervoor dat de parkeerplaatsen bij Kijkduin en Scheveningen snel vollopen. De gemeente Den Haag roept daarom via X op met de fiets, (deel)scooter of het openbaar vervoer naar de kust te reizen.

De gemeente adviseert de auto te parkeren in het centrum of aan de rand van Den Haag en van daaruit met het ov verder te reizen. "Smeer je goed in en geniet van deze mooie dag", sluit de gemeente het bericht af.