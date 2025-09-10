ECONOMIE
Gemeente: geen noodverordening nodig bij rentree Vitesse

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 13:02
WIJDEWORMER (ANP) - Bij de wedstrijd tussen Jong AZ en Vitesse vrijdagavond geldt vooralsnog geen noodverordening. Er zijn "geen signalen die aanleiding geven tot het instellen" van zulke maatregelen, laat de gemeente Wormerland in Noord-Holland weten.
De wedstrijd is de terugkeer van Vitesse in het betaald voetbal, nadat het gerechtshof in Arnhem had bepaald dat de club zijn licentie moest terugkrijgen. Het duel wordt gespeeld op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer in de gemeente Wormerland, langs de A7 tussen Zaandam en Purmerend.
Vitesse heeft 180 tickets gekregen voor het uitvak. Die kaartjes waren binnen enkele minuten verkocht. De supporters kunnen met de bus en met de auto naar Wijdewormer gaan. Het is onbekend of veel supporters van Vitesse zonder ticket voor de tribune voor bezoekende fans naar Wijdewormer komen.
Volgens Wormerland is er contact geweest met de politie, AZ en Vitesse over de wedstrijd. "Gezien de verwachte belangstelling is gezorgd voor voldoende inzet van politie, stewards en beveiliging", aldus de gemeente.
