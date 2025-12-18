Gooische lijstjes: dit zijn de 24 grootste 'kaknamen' voor jongens en meisjes

Aanstaande ouders hebben er vaak een flinke kluif aan om de prefecte naam
te vinden voor hun kroost. Maar wat de een mooi vindt, kan bij de ander de wenkbrauwen doen optrekken. De sociale achtergrond en woonplaats hebben nogal wat invloed op de naam die wordt gekozen. Wat zijn de populairste namen in 't Gooi, Bloemendaal en Wassenaar?
Dit is volgens kenners de 'kaknamen'-top 24 voor jongens en meisjes. Staat jouw naam erbij?
1. Adriaan
2. Boudewijn
3. Alexander
4. Wouter
5. Jan-Pieter
6. Kees-Jan
7. Diederik
8. Hugo
9. Frederik
10. Floris
11. Arthur
12. Laurens
13. Olivier
14. Pepijn
15. Philip
16. Thijmen
17. Reinier
18. Reinout
19. Sebastiaan
20. Roderick
21. Valentijn
22. Victor
23. Maurits
24. Julius
1. Charlotte
2. Anne-Fleur
3. Annabelle
4. Claire
5. Anne-Marie
6. Jacobine
7. Laetitia
8. Josephine
9. Marie-Louise
10. Madeleine
11. Pauline
12. Nicolette
13. Nicoline
14. Rozemarijn
15. Viviènne
16. Willemijn
17. Eleonore
18. Florentine
19. Cécile
20. Constance
21. Lucienne
22. Bodine
23. Mabel
24. Floor-Anne