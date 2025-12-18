Gooische lijstjes: dit zijn de 24 grootste 'kaknamen' voor jongens en meisjes

Aanstaande ouders hebben er vaak een flinke kluif aan om de prefecte naam te vinden voor hun kroost. Maar wat de een mooi vindt, kan bij de ander de wenkbrauwen doen optrekken. De sociale achtergrond en woonplaats hebben nogal wat invloed op de naam die wordt gekozen. Wat zijn de populairste namen in 't Gooi, Bloemendaal en Wassenaar?

Dit is volgens kenners de 'kaknamen'-top 24 voor jongens en meisjes. Staat jouw naam erbij?

Voor jongens:

1. Adriaan

2. Boudewijn

3. Alexander

4. Wouter

5. Jan-Pieter

6. Kees-Jan

7. Diederik

8. Hugo

9. Frederik

10. Floris

11. Arthur

12. Laurens

13. Olivier

14. Pepijn

15. Philip

16. Thijmen

17. Reinier

18. Reinout

19. Sebastiaan

20. Roderick

21. Valentijn

22. Victor

23. Maurits

24. Julius

Voor meisjes:

1. Charlotte

2. Anne-Fleur

3. Annabelle

4. Claire

5. Anne-Marie

6. Jacobine

7. Laetitia

8. Josephine

9. Marie-Louise

10. Madeleine

11. Pauline

12. Nicolette

13. Nicoline

14. Rozemarijn

15. Viviènne

16. Willemijn

17. Eleonore

18. Florentine

19. Cécile

20. Constance

21. Lucienne

22. Bodine

23. Mabel

24. Floor-Anne