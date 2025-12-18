Steeds meer heteroseksuele mannen blijven single of stellen een vaste relatie uit
, gedreven door economische onzekerheid, veranderde rolpatronen en een groeiend gevoel van eenzaamheid. Terwijl vrouwen hogere emotionele en gelijkwaardigheidseisen stellen, haken veel mannen juist af of vluchten in losse contacten en online prikkels
Mannen die afhaken
In heel Europa halveerde het huwelijkscijfer
sinds de jaren zestig; in de EU daalde het aantal huwelijken van 8 naar 4 per 1.000 inwoners. In Nederland kiezen jonge stellen vaker voor samenwonen zonder trouwboekje of stellen een verbintenis eindeloos uit. CBS wijst expliciet op financiële onzekerheid – flexwerk, korte contracten, dure huizen – als belangrijke rem op binden.
Nieuwe eisen, oude normen
Tegelijk verschuiven de verwachtingen in relaties. Vrouwen accepteren minder vaak een partner
die emotioneel onbereikbaar is of het huishouden en zorg niet eerlijk wil delen. Een Franse studie laat zien dat 22 procent van de vrouwen tussen 26 en 29 geen vaste relatie heeft, vaak omdat ze liever single blijven dan in een “slechte” relatie stappen. De klassieke mannelijke rol – kostwinner, stoer, weinig praten over gevoelens – past slecht bij deze nieuwe norm van emotionele gelijkwaardigheid.
Eenzaamheid en vluchtgedrag
Daar komt een stille mannencrisis bij: eenzaamheid. Psychologen signaleren dat veel mannen nauwelijks hechte vriendschappen hebben, zich niet kwetsbaar durven opstellen en hulp zoeken als ‘zwakte’ zien. Online seks en kortstondige ontmoetingen bieden snelle bevestiging: 42 procent van de mannen die een deel van het jaar een relatie hadden, rapporteerde in een Franse enquête
ook een onenightstand in de afgelopen 12 maanden. Dat geeft spanning, maar ondermijnt juist het vertrouwen dat nodig is om je te binden.
Zolang economische stress, hardnekkige mannennormen en hoge emotionele eisen samenkomen, zal de kloof tussen wat mannen en vrouwen in liefde zoeken verder groeien. De paradox is dat heteromannen zich minder binde
n, maar daardoor precies dat verliezen waar ze het meest naar verlangen: nabijheid.