Gemeente: ontzettend jammer dat Formule 1 in Zandvoort stopt

ZANDVOORT (ANP) - Burgemeester van Zandvoort David Moolenburgh vindt het ontzettend jammer dat de Formule 1 na 2026 niet terugkeert in Zandvoort. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort.

De organisatie van de Dutch Grand Prix maakte woensdag bekend dat de Formule 1 in 2026 voor de laatste keer naar Zandvoort komt. In een reactie van de gemeente, die ook namens het college van burgemeester en wethouders is gestuurd, staat dat Zandvoort enerzijds blij is dat er nog een jaar aan de "succesvolle reeks toegevoegd kan worden".

Maar de gemeente vindt het ook ontzettend jammer dat er daarna een einde aan komt. "De edities van 2021, 2022, 2023, 2024 vormen een prachtig hoofdstuk in de geschiedenis van onze badplaats en wij vertrouwen erop dat ook 2025 en 2026 hier nog aan toegevoegd gaan worden." De keuze van de organisator om op het hoogtepunt te stoppen, respecteert de gemeente Zandvoort. Ook meldt de gemeente begrip te hebben voor "de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen".