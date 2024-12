TT Assen 'helemaal niet bezig' met overnemen F1 van Zandvoort

ASSEN (ANP) - TT Assen is vooralsnog niet van plan de Formule 1 naar Drenthe te halen, nu de Grote Prijs van Nederland in 2026 voor het laatst in Zandvoort wordt gehouden. "We zijn er helemaal niet mee bezig", laat een woordvoerder van het circuit weten. "Dit is ook vers voor ons, maar op dit moment speelt dit geen enkele rol in onze strategische overweging."

De organisatie van de Dutch Grand Prix maakte woensdagochtend bekend dat het F1-circus nog twee keer neerstrijkt in Zandvoort en daarna stopt. In 2021 keerde de koningsklasse van de autosport na ruim drie decennia terug in de Noord-Hollandse badplaats.

TT Assen geeft aan "met enorm veel respect" naar de organisatie van de GP in Zandvoort te hebben gekeken en dat nog steeds doet. "Het is geen geringe opgave. Er is veel geld mee gemoeid en er wordt een aanzienlijk bedrijfsrisico genomen. Voor de autosport in Nederland vinden we het heel jammer dat het na zes jaar stopt in Zandvoort. Maar ze hebben zeer welbewust een op ervaring gebaseerd besluit genomen. Ook daar hebben we respect voor. We kunnen trots zijn op de organisatie, op hoe dit gegaan is."

De zegsman voegt nog toe dat TT Assen nu vooral druk is met het honderdjarige bestaan van het Drentse circuit, dat volgend jaar gevierd wordt.