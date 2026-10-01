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Gemeenten delen pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - In meerdere gemeenten kunnen inwoners gratis pride-vlaggen ophalen. Volgende week is Paarse Vrijdag, en enkele dagen later coming-outdag. Met de regenboogvlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is de gedachte.
Zoetermeer is een van de gemeenten waar inwoners gratis een vlag kunnen ophalen. Bij de bibliotheek in het centrum kunnen mensen maandag, woensdag en vrijdag langskomen. Er zijn 250 vlaggen beschikbaar. Volgens de gemeente wordt het voor veel lhbti'ers "in het dagelijkse openbare leven moeilijker om jezelf te zijn".
Harderwijk roept inwoners op om op coming-outdag, 11 oktober, een regenboogvlag aan hun woning of bedrijf op te hangen. In het gemeentehuis zijn 150 vlaggen beschikbaar. Mensen kunnen daar de hele week gratis eentje ophalen. "Niet iedereen voelt zich immers altijd vrij om zichzelf te kunnen zijn. Een vlag aan de gevel is een mooi gebaar dat laat zien dat niemand er alleen voor staat", aldus de Gelderse gemeente.
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