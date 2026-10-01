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Spaanse koning Felipe nog deze maand naar Ceuta

Samenleving
door anp
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CEUTA (ANP/AFP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen deze maand een bezoek aan de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla.
Eind juli probeerden naar schatting circa 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen, in de hoop op een toekomst in de EU. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, velen van hen door verdrinking. Nog altijd verblijven duizenden migranten in Ceuta, onder wie ook minderjarigen. De situatie leidde tot onrust onder de lokale bevolking.
De Spaanse premier Pedro Sánchez riep de koning vorige maand op om Ceuta te bezoeken. Marokko beschouwt de Noord-Afrikaanse exclaves als Marokkaans. Dat geeft het bezoek van Felipe aan Ceuta diplomatiek gewicht, omdat Spanje daarmee benadrukt de exclaves te zien als Spaans. Het zal bovendien het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta zijn sinds hij in 2014 de troon besteeg.
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