Gemeenten halen mensen na schulden sneller uit BKR-registratie

UTRECHT (ANP) - In meer gemeenten worden de inwoners sneller uit de BKR-registratie gehaald nadat ze zijn geholpen met grote schulden. Eerst was de registratietermijn vijf jaar. Nu stappen 41 middelgrote gemeenten over op een termijn van zes maanden, bevestigt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na berichtgeving van de NOS.

De vier grootste gemeenten stapten eerder al over op een registratietermijn van zes maanden. De VNG-woordvoerder verwacht dat veel andere gemeenten nog zullen volgen. De VNG riep in februari alle gemeenten op om de registratietermijn te verkorten.

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan leningen van mensen geregistreerd en of zij op tijd aflossen. Ook moeten gemeenten het melden als zij een inwoner helpen met een schuldenregeling. Het gaat om schulden die niet binnen drie jaar zelf af te lossen zijn.