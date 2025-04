Gemengde reacties branche op uitstel bijna gratis kinderopvang

DEN HAAG (ANP) - Organisaties in de kinderopvang reageren wisselend op het besluit van het kabinet om de vergoeding van bijna alle kinderopvangkosten met twee jaar uit te stellen. Uit de voorjaarsnota blijkt dat de invoering van bijna gratis kinderopvang is verschoven van 2027 naar 2029. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) noemt het een "verstandig besluit", terwijl de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) "verbijsterd" is door het uitstel.

In het hoofdlijnenakkoord dat de coalitiepartijen vorig jaar sloten, was het vergoeden van 96 procent van de kinderopvang vanaf 2027 een van de afspraken. Nu staat in de voorjaarsnota dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. Bovendien levert het ook geld op dat het kabinet elders investeert.