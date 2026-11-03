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Gemengde reacties op bijgewerkt stikstofplan, zorgen over tempo

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het bijgewerkte kabinetsplan voor stikstofreductie en natuurherstel roept wisselende reacties op bij natuur- en milieuorganisaties. Milieudefensie is ronduit negatief over de aanpassingen, die volgens de organisatie leiden tot de "valse hoop" onder boeren dat "echte verandering niet nodig is". Natuurmonumenten ziet juist "een belangrijke volgende stap in het oplossen van het stikstofprobleem".
Landbouwminister Jaimi van Essen maakte dinsdag onder meer bekend dat hij provincies meer vrijheid wil geven om zelf plannen te maken, zolang de doelen worden behaald.
Greenpeace is kritisch over aanpassingen "onder druk van de landbouwlobby", maar ziet ook positieve punten. "Het is een belangrijke verbetering dat wordt gekeken naar een snelle aanpak van piekbelasters", reageert de organisatie, doelend op bedrijven die de grootste hoeveelheden ammoniak en stikstofoxiden uitstoten die in de natuur terechtkomen.
Zorgen over uitwerking
Natuur & Milieu vindt het positief dat er nu meer duidelijkheid is, maar ziet in de plannen het "absolute minimum". Over de uitwerking heeft de organisatie nog wel zorgen. "Doordat de provincies extra tijd krijgen om zelf met nieuwe plannen te komen, ontstaat het risico op onduidelijkheid, ongelijkheid en vertraging", aldus directeur Marjolein Demmers in een verklaring. Ze vindt het wel een goede zaak dat volgens de plannen in zones rond beschermde natuurgebieden nog maximaal 1,5 koe per hectare mag staan.
Voor bestrijdingsmiddelen mist Natuur & Milieu duidelijke regels. Dat die in zones rond Natura 2000-gebieden toegestaan blijven, is voor de organisatie "onbestaanbaar".
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