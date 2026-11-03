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Kindermisbruik in hele EU strenger bestraft

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Kindermisbruik wordt in de hele EU strenger bestraft. Het gaat om zowel fysiek, online als door AI gegenereerd kindermisbruik. Alle EU-landen moeten dezelfde minimale straffen opleggen.
Daarnaast wordt de verjaringstermijn van kindermisbruik in de hele EU verhoogd naar het 50e jaar van het slachtoffer. Ook op het bezit en het delen van het zogenoemde pedohandboek komen in de hele EU celstraffen te staan.
Het Europees Parlement stemt woensdag over de zogeheten EU-richtlijn die dit gaat regelen. Die zal naar verwachting met ruime meerderheid in commissieverband worden aangenomen. Deze of volgende maand volgt een finale plenaire stemming in het Europees Parlement.
Nationale wetgeving
Daarna moeten de lidstaten definitief akkoord gaan. De Nederlandse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), die namens het Europees Parlement over de richtlijn heeft onderhandeld met de lidstaten, verwacht dat dit voor het eind van het jaar gebeurt.
De lidstaten moeten de richtlijn binnen drie jaar omzetten in nationale wetgeving.
Verhoging verjaringstermijn
Lenaers vindt het belangrijk dat voor fysiek, online en door AI gegenereerd kindermisbruik dezelfde strafmaat wordt gesteld. "Met name het door AI gegenereerde kindermisbruik is enorm gewelddadig", aldus de Europarlementariër.
De verhoging van de verjaringstermijn is voor slachtoffers cruciaal. "Slachtoffers hebben tijd nodig om te verwerken wat ze is overkomen", hoorde Lenaers. Daarna kost het vaak ook nog lange tijd voordat ze aangifte durven doen.
Minimale celstraffen
Het verbod op het bezit, maken en delen van het pedohandboek is voor de CDA'er relevant. Jaren geleden werd hij door Marcel Jeninga benaderd, wiens dochter is misbruikt. Hij vroeg aan Lenaers of een verbod in de hele EU kon worden geregeld. Daardoor raakte Lenaers er persoonlijk bij betrokken.
De onderhandelingen met de lidstaten waren volgens de Europarlementariër niet makkelijk. Vooral omdat lidstaten niet willen dat het strafrecht in de EU wordt geharmoniseerd, zoals nu wel gaat gebeuren. Er gaan in de hele EU minimale celstraffen gelden.
Op het delen van het pedohandboek staat bijvoorbeeld een minimale celstraf van twee jaar. Lidstaten mogen hogere straffen in hun strafrecht opnemen, maar geen lagere.
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