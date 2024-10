ASMI positieve uitzondering op somber Damrak, Philips weer omlaag

AMSTERDAM (ANP) - Op het Damrak werden de kwartaalresultaten van chiptoeleverancier ASMI woensdag stevig beloond met een koerswinst van 5,4 procent. Daarmee was het bedrijf de enige stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

ASMI kreeg in het derde kwartaal meer nieuwe orders dankzij de toegenomen vraag naar technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens topman Hichem M'Saad blijft AI de belangrijkste markt van de halfgeleiderindustrie. Ook de verkopen en orders in China vielen minder sterk terug dan gevreesd. Analisten van de Belgische bank KBC haalden ASMI van de verkooplijst af.

Philips bungelde onderaan bij de grote fondsen met een verlies van 3,5 procent. Analisten van Deutsche Bank verlaagden het koersdoel voor het zorgtechnologieconcern. Maandag raakte Philips bijna 17 procent aan beurswaarde kwijt na de publicatie van een tegenvallend kwartaalrapport.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 1,5 procent lager op 881,27 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 890,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 1,1 procent in.