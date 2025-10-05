ECONOMIE
Georgische regering kondigt maatregelen aan tegen oppositie

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 11:44
TBILISI (ANP/AFP) - De Georgische autoriteiten gaan harder optreden tegen de oppositie in het land. Zaterdag waren er protesten die minister-president Irakli Kobakhidze van Georgische Droom eerder had omschreven als een "couppoging die werd beraamd door buitenlandse inlichtingendiensten".
Tienduizenden mensen gingen zaterdag in Tbilisi de straat op ter gelegenheid van de lokale verkiezingen. Ze stelden dat dit de "laatste kans" was om de democratie in het land te redden. Een deel van de betogers probeerde het presidentieel paleis binnen te dringen. Vijf demonstratieleiders werden opgepakt.
"Verschillende mensen zijn al gearresteerd, om te beginnen met de organisatoren van deze poging tot omverwerping", zei Kobakhidze tegen de pers. "Niemand zal ongestraft blijven... Vele anderen kunnen straffen verwachten voor het geweld dat ze hebben gebruikt tegen de staat en agenten."
Internationaal zijn er grote zorgen over de democratie in Georgië, onder meer bij de EU.
