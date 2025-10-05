Iran verandert waarde nationale munt na jaren van inflatie

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft parlementaire goedkeuring gekregen voor een hervorming van de nationale munt. Daardoor worden er de komende jaren vier nullen van de rial geschrapt om transacties te vereenvoudigen na jaren van inflatie.

Mede door inflatiecijfers van meer dan 35 procent is de waarde van de Iraanse rial zodanig gekelderd dat er volgens wisselkoersensite bonbast.com in de vrije handel meer dan 1 miljoen rial in een euro past. Iraniërs krijgen bij het boodschappen doen al snel te maken met kassabonnen met grote bedragen. Dit maakt het voor mensen lastig om rekeningen te begrijpen.

"De munteenheid blijft de rial en de veranderingen zullen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden", heeft het hoofd van de economische commissie van het Iraanse parlement zondag tegen de staatstelevisie gezegd. "De centrale bank heeft tot twee jaar de tijd om de weg voor deze verandering te effenen. Daarna volgt een overgangsperiode van drie jaar waarin beide munteenheden zullen worden gebruikt."