Geplande afscheidsshows Golden Earring gaan door

ROTTERDAM (ANP) - De geplande afscheidsconcerten van Golden Earring in januari gaan ondanks het overlijden van George Kooymans gewoon door. De shows zijn juist op initiatief van de gitarist in het leven geroepen, laat een woordvoerder van de organisatie desgevraagd weten.

Het afscheid, dat plaatsvindt in Rotterdam Ahoy, werd in januari aangekondigd onder de noemer One Last Night. Vanwege de enorme vraag naar kaarten werden vier extra shows aangekondigd.

Golden Earring trad in 2019 voor het laatst op. De leden wisten op dat moment niet dat dat door de daaropvolgende coronapandemie de laatste show was. Omdat Kooymans daarna ziek werd, stopte de groep per direct. Op initiatief van de gitarist sluiten de overige drie bandleden alsnog hun carrière af voor publiek.