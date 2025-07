Winst Tesla weer gekelderd na tegenvallende autoverkoop

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw flink minder winst geboekt, komt naar voren uit de resultaten die de elektrische autofabrikant woensdag heeft gepubliceerd. Het concern onder leiding van Elon Musk, om wie veel te doen is geweest de afgelopen tijd, lijkt het tij vooralsnog niet te kunnen keren. Eerder werd al bekend dat Tesla flink minder auto's had verkocht.

Tesla boekte over de maanden april tot en met juni een omzet van ruim 16 miljard dollar, omgerekend ruim 14 miljard euro. Dat was 16 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst die daarvan overbleef, bedroeg ruim 1,1 miljard dollar. Daarmee viel ook het resultaat 16 procent lager uit dan in het tweede kwartaal van 2024.