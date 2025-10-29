Geschokte reacties bij GroenLinks-PvdA op verlies van 5 zetels

ROTTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA verliest 5 zetels volgens de exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL. In de zaal werd eerst het grote verlies van de PVV met gejuich ontvangen, maar er ging een schokgolf door de zaal gevolgd door stilte toen bekend werd dat de partij op 20 zetels staat.

Partijleider Frans Timmermans stond tijdens de campagne redelijk stabiel op 23 tot 26 zetels in de peilingen.

Wonen was aanvankelijk het belangrijkste onderwerp in de campagne van GroenLinks-PvdA. De partij wil dat woningcorporaties een grotere rol krijgen en dat veel meer mensen voor sociale huurwoningen in aanmerking komen. Later kwam zorg erbij als centraal campagnethema. Van de partijen die hun programma lieten doorrekenen, is GroenLinks-PvdA de enige die de komende periode niet op de zorg wil besparen.

Defensie-uitgaven

De verzorgingsstaat is "de eerste verdedigingslinie" tegen Rusland, stelde Timmermans. Hij betichtte D66-leider Rob Jetten van "jokken" over het bevriezen van het basispakket.

Kritiek kreeg de partij op de defensie-uitgaven. Waar de meeste andere partijen geld zochten om de NAVO-norm van 3,5 procent van het bruto binnenlands product tot aan 2035 te halen, liet GroenLinks-PvdA een deel van de defensierekening liggen voor een later kabinet.

Timmermans kwam persoonlijk in het nieuws toen hij werd geïntimideerd in een Amsterdams café. GroenLinks-PvdA deed eind oktober aangifte vanwege mogelijke lasterlijke AI-plaatjes die zouden zijn gemaakt door twee PVV-Kamerleden. PVV-leider Geert Wilders bood zijn excuses aan voor de afbeeldingen.