Gesprek tussen Poetin en Trump vindt plaats op luchtmachtbasis

ANCHORAGE (ANP) - Het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin komende vrijdag vindt plaats op een luchtmachtbasis, melden Amerikaanse media als CNN en The New York Times. Bronnen binnen het Witte Huis zeggen tegen hen dat de twee wereldleiders elkaar ontmoeten op de basis Elmendorf-Richardson in Anchorage, de grootste stad van Alaska.

Volgens CNN was het niet makkelijk om een geschikte locatie te vinden voor het veelbesproken bezoek van Poetin. Dat komt mede doordat het in Alaska nu het toeristisch hoogseizoen is. De luchtmachtbasis bleek eigenlijk de enige optie in de staat. Het Witte Huis zou aanvankelijk hebben gehoopt dat de ontmoeting niet plaats hoefde te vinden op een militair terrein, maar het lukte niet om dat te vermijden.

Het is nog onduidelijk hoe laat het gesprek vrijdag begint en hoe lang het moet duren. De voorbereidingen zijn verder nog in volle gang.