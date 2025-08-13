Verdachte verkrachting 14-jarige in 1990 blijft vastzitten

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft woensdag bepaald dat de verdachte van de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 voorlopig in de cel blijft. De inmiddels 59-jarige man werd in mei aangehouden op basis van een DNA-match en heeft inmiddels bekend.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man, Willem V. uit Altena, op 30 maart 1990 "op een willekeurige dag naar de woning van het slachtoffer gegaan", nadat hij had vastgesteld dat het meisje alleen thuis was. "Hij heeft zich met een smoes naar binnen gepraat, haar overmeesterd en onder dreiging haar met een mes te steken verkracht", aldus de officier van justitie. "De nachtmerrie van iedere ouder die een kind alleen thuis laat." V. betwist dat hij heeft gedreigd het slachtoffer te steken.

Op last van de rechtbank blijft V. vastzitten tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak op 29 oktober. Vrijlating is volgens de rechtbank aan de samenleving niet uit te leggen.

Kanttekeningen

V. was ten tijde van de verkrachting 23 jaar. Volgens zijn advocaat ging het 35 jaar geleden niet goed met de verdachte, onder meer door het overlijden van zijn vader en zijn zusje. "Hij zocht liefde en aandacht en dat is helemaal verkeerd uitgepakt", aldus de raadsvrouw. Na zijn aanhouding heeft V. verklaard dat het goed is "dat het is uitgekomen", dat hij het "verschrikkelijk" vindt wat hij heeft gedaan en dat hij "in een soort waas" verkeerde toen hij het meisje verkrachtte. "Ik ben echt een ander mens", herhaalde hij enige malen. "Ik heb er heel veel spijt van."

De officier plaatste kanttekeningen bij de spijtbetuigingen van de verdachte. Zij wees erop dat V. "35 jaar lang zijn leven heeft kunnen leiden" en zijn belangen boven die van het slachtoffer heeft gesteld.