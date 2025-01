Getroffenen Tarwekamp halfjaar langer in tijdelijke woning

DEN HAAG (ANP) - De twaalf huishoudens die sinds de dodelijke explosies aan de Tarwekamp in Den Haag in een tijdelijke woning zitten, krijgen zeker de komende zes maanden nog onderdak. Dat heeft een woordvoerder van woningcorporatie Staedion bevestigd na berichtgeving van Omroep West.

Na de explosies in de wijk Mariahoeve van afgelopen december werden in eerste instantie vijftien huishoudens opgevangen. Drie daarvan hebben zelf onderdak gevonden. De overige twaalf zouden tot 15 januari in hun tijdelijke woning mogen blijven, maar dat is nu dus met een halfjaar verlengd.

Ze verblijven momenteel in logeerwoningen van Staedion, dat zijn huizen die woningcorporaties aan hun huurders aanbieden als een woning bijvoorbeeld gerenoveerd moet worden. Na 15 januari worden acht huishoudens opnieuw ondergebracht in logeerwoningen van Staedion, de andere vier gaan naar logeerwoningen van Haag Wonen. Het is niet duidelijk of iedereen moet verhuizen, maar alle tijdelijke huizen staan in ieder geval in Den Haag.

Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Vier verdachten zitten vast omdat ze de dodelijke explosies mogelijk hebben veroorzaakt.