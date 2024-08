Getuigen: tientallen doden in Soedan na aanval rebellen op dorp

JALGINI (ANP/AFP) - Opstandige paramilitaire troepen in Soedan hebben minstens tachtig mensen gedood in een dorp in het zuidoosten van het Afrikaanse land. Dat melden een medische bron en getuigen. Ondertussen is er in Zwitserland internationaal overleg om een einde te maken aan de verwoestende oorlog in Soedan, die al zestien maanden duurt.

Een deel van de slachtoffers van de aanval in de deelstaat Sennar stierf in het ziekenhuis. Volgens een dorpsbewoner arriveerden de paramilitairen in meerdere voertuigen. Toen de inwoners zich verzetten, trokken de troepen zich terug om vervolgens terug te keren met tientallen voertuigen. "Ze openden het vuur, staken huizen in brand en vermoordden talloze mensen," aldus de man. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die sinds april 2023 vechten tegen het leger van Soedan, veroverden in juni de hoofdstad van Sennar.

Woensdag begonnen in het Zwitserse Genève besprekingen over een staakt-het-vuren onder leiding van bemiddelaars uit de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Zwitserland. Het Soedanese leger weigerde deel te nemen. Eerdere onderhandelingen in Jeddah in Saoedi-Arabië leidden niet tot resultaat.