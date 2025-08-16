ECONOMIE
Gevechtsvliegtuigen VS luisteren ontmoeting Trump-Poetin op

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 1:26
anp160825002 1
ANCHORAGE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin luister bijgezet met militair vertoon. Tijdens hun begroeting op een legerbasis in Alaska vlogen een paar van de modernste vliegtuigen van de luchtmacht over en militairen rolden een rode loper uit.
Terwijl Trump Poetin verwelkomde, scheerde een B-2-bommenwerper over het legervliegveld. Dat paradepaardje voerde onlangs nog de bombardementen op Iran uit. Het vliegtuig geldt als symbool van de Amerikaanse militaire macht, omdat het de Verenigde Staten in staat stelt om over de hele wereld aan te vallen met gewone en atoomwapens. De B-2 boven de luchtmachtbasis in Anchorage werd vergezeld door de modernste jachtvliegtuigen van de VS. Die stonden ook opgesteld langs de rode loper. Trump nodigde Poetin vervolgens uit om mee te rijden in zijn dienstauto, een zeldzaam privilege.
Op alle egards klinkt ook kritiek. Trump zou Poetin, tot voor kort door het Westen als paria behandeld en verdacht van oorlogsmisdaden, te zeer op een voetstuk plaatsen.
