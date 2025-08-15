Wall Street sluit gemengd tijdens overleg Trump en Poetin

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gemengd gesloten. Beleggers hielden de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Alaska in de gaten. Ze hopen dat het overleg de weg kan vrijmaken voor een deal over de oorlog die Rusland met Oekraïne voert.

Trump en Poetin begonnen vrijdagavond Nederlandse tijd aan hun overleg. Volgens het Witte Huis doen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en speciaal gezant Steve Witkoff daar ook aan mee. Het Kremlin heeft laten weten dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en presidentieel adviseur buitenlands beleid Joeri Oesjakov Poetin bijstaan.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 44.946,12 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent naar 6449,80 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 21.622,98 punten.

De Oekraïense telecomaanbieder Kyivstar, eigendom van telecomconcern VEON, maakte zijn debuut op Wall Street. Het is het eerste in Oekraïne gevestigde bedrijf met een notering in New York. De topman van Kyivstar zei voorafgaand aan de beursintroductie dat vrede in Oekraïne de waarde van het bedrijf "aanzienlijk" zal verhogen. Het aandeel noteerde op 11,52 dollar.

Verder keken beleggers naar macro-economische cijfers. De Amerikaanse winkelverkopen stegen vorige maand zoals verwacht. Het consumentenvertrouwen is deze maand gedaald door zorgen over de inflatie in de VS.

Applied Materials verloor 14,1 procent. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur kwam met tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal, mede door een zwakke vraag in China.

UnitedHealth steeg 12 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van superbelegger Warren Buffett, heeft het belang in de zorgverzekeraar uitgebreid. Ook het hedgefonds van de bekende belegger Michael Burry, die de hypotheekcrisis in 2007 correct voorspelde, onthulde een belang in het bedrijf.

Apple zakte 0,5 procent. Buffett heeft zijn belang in de iPhone-maker verder afgebouwd. Intel klom 2,9 procent. Ingewijden zeiden tegen persbureau Bloomberg dat de regering van Trump gesprekken voert over een overheidsbelang in het chipconcern. Daarbij wordt overwogen geld uit de Chips Act te gebruiken.

De olieprijzen daalden tijdens het overleg tussen Trump en Poetin. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 63,16 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 66,15 dollar per vat.