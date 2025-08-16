ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groot aantal bosbranden in Spanje, militaire noodhulp ingezet

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 1:27
anp160825003 1
MADRID (ANP) - In Spanje woeden momenteel zestien actieve bosbranden die een hoog risico hebben om onbeheersbaar te worden. De Militaire Noodhulpeenheid (UME) heeft 1300 manschappen en 440 voertuigen ingezet om de branden te bestrijden, meldt de Spaanse krant El País.
Zeven van de branden teisteren de noordwestelijke provincie Galicië, waar in de streek van Ourense al dagen een grote bosbrand woedt. In de regio Castilië en León zijn dertien wegen uit voorzorg afgesloten. Ook de hogesnelheidslijn tussen Madrid en Galicië rijdt momenteel niet.
Spanje wordt al enkele dagen geplaagd door aanhoudende bosbranden. In de afgelopen week stond volgens schattingen van het Europese bosbranden-informatiesysteem (EFFIS) bijna 112.000 hectare grond in brand.
Vorig artikel

Gevechtsvliegtuigen VS luisteren ontmoeting Trump-Poetin op

Volgend artikel

Poetin: top met Trump is 'constructief' verlopen

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

ANP-9547849

Waarom steeds meer jonge mensen last hebben van 'oudemensenziekte' artrose