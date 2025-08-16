Groot aantal bosbranden in Spanje, militaire noodhulp ingezet

MADRID (ANP) - In Spanje woeden momenteel zestien actieve bosbranden die een hoog risico hebben om onbeheersbaar te worden. De Militaire Noodhulpeenheid (UME) heeft 1300 manschappen en 440 voertuigen ingezet om de branden te bestrijden, meldt de Spaanse krant El País.

Zeven van de branden teisteren de noordwestelijke provincie Galicië, waar in de streek van Ourense al dagen een grote bosbrand woedt. In de regio Castilië en León zijn dertien wegen uit voorzorg afgesloten. Ook de hogesnelheidslijn tussen Madrid en Galicië rijdt momenteel niet.

Spanje wordt al enkele dagen geplaagd door aanhoudende bosbranden. In de afgelopen week stond volgens schattingen van het Europese bosbranden-informatiesysteem (EFFIS) bijna 112.000 hectare grond in brand.