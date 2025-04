Gevolgen begrafenis paus op Koningsdag nog niet duidelijk

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft nog geen reactie op het nieuws dat de uitvaart van paus Franciscus komende zaterdag is. Dat laat een woordvoerder dinsdagochtend weten. Het is ook nog niet duidelijk of een van de leden van het koninklijk huis naar de uitvaart gaat.

Op zaterdag viert Nederland ook Koningsdag. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie gaan dit jaar op Koningsdag naar Doetinchem. Koningin Máxima komt net als de overleden paus uit Argentinië.

De gemeente Doetinchem laat weten "af te wachten wat de koning doet".