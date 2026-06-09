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Gevreesde beer gevangen na dagen van zoeken in Japan

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 12:10
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UTSUNOMIYA (ANP/RTR) - In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen waar dagen naar is gezocht. Maandag werden als gevolg van waarnemingen van het dier bijna honderd scholen gesloten in de stad met ruim een half miljoen inwoners ten noorden van Tokio.
De beer werd uiteindelijk aangetroffen in de buurt van een particuliere woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld, melden plaatselijke media.
De stad kwam in het weekend in de ban van de beer die circa 100 kilo zou wegen. Het was voor het eerst dat er een wilde beer werd gezien. Het dier dook volgens ooggetuigen op bij onder meer het regionale regeringskantoor, een lagere school, een winkelcentrum en de universiteit.
Wilde beren vormen een groeiend probleem in Japan. In twaalf maanden tijd werden 238 mensen door beren aangevallen en dertien mensen overleefden het niet.
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