VN-onderzoek: Palestijnse burgers klem tussen strijdende partijen

GENÈVE (ANP) - Geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnse burgers op de bezette Westelijke Jordaanoever is vorig jaar flink toegenomen. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Ondertussen waren in de Gazastrook aan Hamas gelieerde strijders betrokken bij ernstige geweldsincidenten, zoals openbare executies.

Daarmee zitten burgers klem tussen twee partijen, concludeert de commissie. Die stelt ook dat Israëlische autoriteiten rechtstreeks betrokken zijn bij het kolonistengeweld, dat vorig jaar zou hebben geleid tot zeker zeven doden en 832 gewonden onder de Palestijnse bevolking. "Dit betekent een stijging van 130 procent in het aantal doden en gewonden ten opzichte van 2024. Deze trend zet zich voort in 2026, met dagelijkse aanvallen."

De onderzoekers legden ook voorvallen vast waarin Palestijnse kinderen het slachtoffer werden van ontvoeringen, aanvallen of misbruik. Zo werden in april 2025 een 12-jarig meisje en haar 3-jarige broer tijdens het spelen ontvoerd en in een olijfgaard vastgebonden aan een boom. Hun familie kon ze later ontzetten. De Israëlische overheid krijgt het verwijt via "financiële en militaire steun" aanvallen mogelijk te maken. Zo zouden groepen gemaskerde aanvallers regelmatig worden begeleid door Israëlische troepen.

Kolonisten

"Geweld door kolonisten is het directe gevolg van Israëlisch beleid dat hun acties steunt, mogelijk maakt en beschermt, terwijl aan Hamas gelieerde groepen het vacuüm hebben uitgebuit dat is ontstaan door de voortdurende Israëlische aanvallen en de wijdverspreide verwoesting van Gaza", zegt voorzitter Srinivasan Muralidhar van de Onafhankelijke Internationale Onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en Israël.

De aanvallen worden uitgevoerd door hardliners in gebieden die Israël in 1967 heeft bezet. Daar wonen in nederzettingen honderdduizenden kolonisten tussen miljoenen Palestijnen die hopen er ooit een eigen staat te kunnen oprichten. In de Gazastrook aan de kust, waar Hamas de dominante groep is, registreerde de commissie in 2024 en 2025 een reeks executies en andere vormen van ernstig geweld, met zeker 108 doden en 384 gewonden tot gevolg.

"De commissie is ernstig verontrust over de zwaarte en het openbare karakter van de strafmaatregelen van Hamas in Gaza", zegt voorzitter Muralidhar. "Die brengen ernstig trauma toe aan een toch al zwaar getraumatiseerde bevolking."