Gewapende groepen in Colombia bevorderen groeiende ontbossing

BOGOTA (ANP/AFP) - De aanwezigheid van allerlei gewapende groepen in Colombia is de belangrijkste oorzaak dat de ontbossing er sterk toeneemt. In 2024 is de ontbossing volgens een regeringsrapport 43 procent toegenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het gaat om meer dan 1100 vierkante kilometer, een gebied groter dan de oppervlakte van het IJsselmeer.

"De voornaamste oorzaak van de ontbossing is het gewapende conflict", aldus minister van Milieu Lena Estrada. "Als we de gewapende strijd kunnen tegengaan, kunnen we ook de ontbossing tegengaan", aldus Estrada.

Het meeste regenwoud is verloren gegaan in de zuidelijke regio Amazonia. Amazonia omvat zes provincies en beslaat 35 procent van Colombia. Het voornamelijk uit regenwouden bestaande gebied is erg dunbevolkt en mist een goede infrastructuur. In Colombia zijn er naar schatting zeker 22.000 gewapende leden van drugsbendes en guerrillagroepen, vooral in de door de staat nauwelijks gecontroleerde dunbevolkte gebieden.