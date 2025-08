Duitsland belooft Oekraïne snel twee Patriotsystemen

BERLIJN (ANP) - Duitsland levert de komende tijd twee Patriotsystemen aan Oekraïne. In ruil is met de Verenigde Staten afgesproken dat de Duitse krijgsmacht als eerste vervangende, nieuwere systemen krijgt vanuit de Verenigde Staten, meldt het ministerie van Defensie.

De komende dagen stuurt Duitsland al twee lanceerinrichtingen naar Oekraïne. Een Patriotsysteem bestaat uit nog meer componenten. De rest wordt eerst nog opgeknapt om in de komende twee of drie maanden overgebracht te worden, aldus het ministerie.

Afspraken hierover zijn volgens de Duitsers op 14 juli in gang gezet, bij overleg tussen de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse ambtgenoot Pete Hegseth. Dat is een paar dagen nadat Hegseth de wapenleveranties aan Oekraïne had opgeschort, om vervolgens teruggefloten te worden door president Donald Trump. Het lijkt erop dat de president destijds niet geïnformeerd was door het Pentagon.