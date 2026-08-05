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Gewapende man aangehouden op golfcomplex Trump in Californië

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 3:57
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RANCHO PALOS VERDES (ANP) - Een gewapende man die foto's en video's maakte op de Trump National Golf Course in het Californische Rancho Palos Verdes, is aangehouden. Het incident vond zondag plaats, twee dagen voor het bezoek van de Amerikaanse president aan die locatie dinsdagavond.
Federale agenten in burger die zich op het terrein bevonden, constateerden dat de 38-jarige "over het terrein van de golfbaan liep, foto's en video's maakte en de indruk wekte de activiteiten rond de veiligheidsplanning in de gaten te houden".
De verdachte had volgens het politiebericht "een magazijn met zestien patronen" in zijn broekzak. Bij het doorzoeken van de auto hebben agenten ook een geladen pistool en nog een magazijn met munitie in beslag genomen.
Bij een huiszoeking in de woning van de man in Downey, een voorstad van Los Angeles, zijn door de lokale politie en antiterrorismediensten van de FBI een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, magazijnen met grote capaciteit, munitie, twee radioapparaten en "verschillende notitieboekjes met verontrustende verklaringen" aangetroffen.
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