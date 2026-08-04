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VS trekken visum Braziliaanse ambassadeur in Washington in

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken, meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het besluit betekent niet dat de Braziliaanse ambassadeur het land wordt uitgezet, aldus de functionaris.
De Amerikaanse stap lijkt een reactie op het Braziliaanse besluit van vorige maand om geen visa te verstrekken aan twee Amerikaanse functionarissen die met Braziliaanse verkiezingsautoriteiten wilden spreken. Brasilia weigerde de visa nadat de rechtse presidentskandidaat Flavio Bolsonaro beweringen had gedaan over de onveiligheid van het elektronische stemsysteem in het land.
Een Braziliaanse diplomatieke bron zei dat het besluit de Amerikanen visa te weigeren was genomen vanwege het "risico van politieke exploitatie". Flavio's vader, oud-president Jair Bolsonaro, is een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump, die in eigen land blijft beweren dat grootschalige fraude hem de verkiezingsoverwinning in 2020 kostte.
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