Geweld herinnert aan donkere geschiedenis, zegt ambassade Israël

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland heeft in een bericht op X gereageerd op de geweldpleging tegen Israëlische voetbalfans donderdagavond. "De gruwelijke taferelen weerspiegelen de donkerste geschiedenis van Europa", schrijft de ambassade.

Volgens de Israëlische vertegenwoordiging "scandeerde de menigte anti-Israëlische slogans en deelde ze trots video's van de gewelddadige acties op sociale media". Daarop "schopten ze, sloegen ze en liepen ze zelfs over Israëlische burgers heen."

De honderden fans van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv werden volgens de ambassade in een hinderlaag gelokt en vervolgens aangevallen.

In het bericht maakt de ambassade een verwijzing naar de Kristallnacht, die dit weekend wordt herdacht. In de nacht van 9 op 10 november in 1938 werden in Duitsland Joden aangevallen door de nazi's. "Het is gruwelijk om aan de vooravond van Kristallnacht opnieuw getuige te zijn van antisemitisch geweld op de straten van Europa."