Sony boekt meer winst door muziek en games

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Sony heeft in het afgelopen kwartaal meer winst geboekt dankzij sterke resultaten van zijn muziek- en gamedivisies. Vooral muziekstreaming blijft een geldmachine voor het Japanse entertainmentconcern, dat met zijn muziektak achter topartiesten zit als Beyoncé en Lil Nas X.

Sony, dat veel muziekrechten bezit, profiteert ook van de populariteit van streamingdiensten zoals Spotify. De muziektak van het bedrijf omvat ook een aantal populaire smartphonegames en anime-uitgeverijen, waarvan de populariteit buiten Japan sterk is toegenomen.

Het bedrijf zag de nettowinst in de drie maanden tot en met september met 69 procent stijgen tot 338,5 miljard yen (zo'n 2 miljard euro). Dat was meer dan verwacht. Voor het hele boekjaar handhaafde Sony de verwachting van een winst van 980 miljard yen. Het bedrijf werd wel iets positiever over de jaaromzet.