Gewonde bij grote brand in autobedrijf Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER (ANP) - Bij een grote brand in een autobedrijf in de Noord-Brabantse plaats Raamsdonksveer is donderdagavond een persoon gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle, meldt de veiligheidsregio.

Het pand was al ontruimd voordat de brandweer arriveerde rond 23.00 uur. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Volgens het AD zette de brandweer 22 voertuigen in.

Rond 00.30 uur is het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog enige tijd duren, zegt de veiligheidsregio. Het bedrijf is volledig verwoest door de vlammen.