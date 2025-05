EINDHOVEN (ANP) - Een man is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een schietpartij in de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven. Dat meldt de politie op X.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de plek waar de man gewond is geraakt afgezet en is een onderzoek gestart.