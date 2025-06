Gewonden en schade in Israël na Iraanse luchtaanval

JERUZALEM (ANP/AFP) - Donderdagochtend zijn op meerdere locaties in zuidelijk en centraal Israël "tientallen" raketten uit Iran ingeslagen, meldt het Israëlische leger. In onder meer Jeruzalem en Tel Aviv waren zware, aanhoudende explosies te horen. In verschillende delen van het land gingen de luchtalarmen af, terwijl het Israëlische leger waarschuwde voor naderende ballistische raketten.

Volgens journalisten van persbureau AFP waren de explosies rond 07.00 uur lokale tijd in Jeruzalem de hevigste sinds het begin van het conflict met Iran, een week geleden. Ambulancedienst Magen David Adom zegt dat er zo'n dertig lichtgewonden zijn op verschillende plekken.

In de zuidelijke stad Beer Sheva raakte een ballistische raket een ziekenhuis, zegt de Israëlische overheid. Via Telegram meldt het ziekenhuis omvangrijke schade. Het onderzoekt naar eigen zeggen of er gewonden zijn.