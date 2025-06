Natuurbrandrisico in groot deel Nederland omhoog

UTRECHT (ANP) - In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijdje niet heeft geregend en er voorlopig ook geen neerslag wordt verwacht. In zeker twaalf van de vijfentwintig veiligheidsregio's is fase 2 van kracht. In onder meer Zeeland, Limburg en het noordoostelijk deel van het land geldt nog de lagere fase1.

In droge periodes kan een natuurbrand gemakkelijk ontstaan en zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De brandweer voert extra controles uit. Het speciale surveillancevliegtuig Charly voert verkenningsvluchten uit op de Veluwe en in de grote bos- en heidegebieden in de provincie Utrecht.

Wie een natuurgebied bezoekt, moet voorzichtig zijn met vuur en geen sigarettenpeuken weggooien, waarschuwt de brandweer. Barbecueën op hout of briketten is niet toegestaan.