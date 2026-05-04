Gewonden in VAE na nieuwe Iraanse aanvallen

ABU DHABI (ANP/AFP/RTR) - Zeker drie personen zijn gewond geraakt door nieuwe Iraanse aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat melden de autoriteiten in de Golfstaat, die stellen dat de slachtoffers de Indiase nationaliteit hebben.

Het land zegt dat Iran nieuwe aanvallen heeft uitgevoerd met raketten en drones. De gewonden vielen bij een aanval in Fujairah die een industriegebied trof. Daar brak ook brand uit.

De spanning in de regio was in aanloop naar de aanvallen weer opgelopen. De VS hadden een nieuwe operatie aangekondigd om de scheepvaart te assisteren in de Straat van Hormuz, een zeestraat die belangrijk is voor de wereldeconomie.