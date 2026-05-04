Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

De Britse Lindsay (53) en haar man Craig (52) wilden op de motor de wereld rondreizen, maar zitten nu al zestien maanden vast in Iran . En daar moeten ze nog tien jaar blijven, gescheiden van elkaar en onder erbarmelijke omstandigheden.

Het stel werd in 2025 opgepakt en veroordeeld voor spionage. Zelf ontkennen ze alles. In een emotioneel interview met de BBC vertellen ze nu voor het eerst over hun leven in de beruchte Evin Prison. “Ik heb het gevoel dat we hier ons leven verspillen en wegrotten”, zegt Craig. “We zijn onschuldige mensen. We hebben geen misdaad begaan.”

Life coach

Volgens Lindsay draaide haar werkproject mogelijk uit op hun arrestatie. Als life coach vroeg ze tijdens hun reis aan inwoners van Iran wat volgens hen een goed leven is. Kort daarna werden ze opgepakt. “Ik moet me erbij neerleggen dat we hier waarschijnlijk nog een hele tijd zullen blijven”, zegt Lindsay. Het stel hoopt dat de Britse overheid ingrijpt.

De omstandigheden in de gevangenis zijn volgens het stel erbarmelijk. Craig vertelt over geweld, slechte hygiëne en een gebrek aan medische zorg. “Het is niet erg hygiënisch. Er is geen gezondheidszorg.”

Doodsangst

Hij zegt dat gevangenen rondlopen met zelfgemaakte wapens en dat hij tijdens verhoren werd geblinddoekt. “Een gruwelijke ervaring.” Ook buiten de gevangenismuren is het gevaar voelbaar. “Ik was net met mijn zoon aan het bellen toen een bom zo dichtbij insloeg dat de ruiten eruit sprongen”, vertelt hij.

Lindsay zit vast met vrouwen die ter dood zijn veroordeeld. Craig zag vier medegevangenen verdwijnen. “Ik weet dat ze zijn geëxecuteerd, want ze maken het de volgende dag op tv bekend.”

Toch probeert het stel de moed erin te houden. Terwijl Lindsay tijdens het interview in tranen uitbarst, zegt Craig: “We kunnen dit. We gaan dit doen. We komen hier samen doorheen.”