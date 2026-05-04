De Russische president Vladimir Poetin wordt de laatste maanden afgeschermd door een steeds dikkere veiligheidsring, uit vrees voor een aanslag of zelfs een interne coup. Dat blijkt uit een Europees inlichtingenrapport waarover de Amerikaanse nieuwszender CNN maandag bericht.

Volgens het rapport heeft het Kremlin de persoonlijke beveiliging van Poetin recent fors opgevoerd, mede na een reeks mysterieuze sterfgevallen onder hoge militairen en andere leden van de elite. In woningen van medewerkers in zijn directe omgeving zijn nieuwe bewakingssystemen geïnstalleerd, terwijl personeel als koks, lijfwachten en fotografen geen gebruik meer mag maken van het openbaar vervoer.

Ook fysiek is de afstand tot Poetin verder vergroot. Bezoekers moeten volgens de inlichtingennota twee keer door een toegangscontrole voordat ze de president kunnen ontmoeten. Medewerkers die direct met hem werken mogen alleen nog telefoons gebruiken zonder internetverbinding, om contact met de buitenwereld te beperken en lekken te voorkomen.

Het rapport schetst daarnaast een beeld van een president die zijn bewegingsvrijheid steeds verder heeft ingeperkt. Poetin zou nog maar een beperkt aantal locaties bezoeken en zijn gebruikelijke residenties bij Moskou en zijn buitenverblijf in Valdai grotendeels mijden. In plaats daarvan brengt hij volgens de informatie veel tijd door in zwaar beveiligde, gemoderniseerde bunkers, onder meer in de regio Krasnodar bij de Zwarte Zee.

Opvallend is dat Poetin dit jaar nog geen enkel militair complex zou hebben bezocht, terwijl dergelijke optredens in eerdere oorlogsjaren regelmatig op het programma stonden. Om toch een beeld van normaliteit en activiteit te creëren, maakt het Kremlin volgens het rapport gebruik van vooraf opgenomen beelden die later als actuele bezoeken aan het publiek worden gepresenteerd.

De Europese inlichtingenanalyse wijst expliciet op angst voor interne bedreigingen, niet alleen voor aanvallen vanuit Oekraïne. Zo zou Poetin beducht zijn voor een moordaanslag met drones, zowel door Oekraïense operaties als vanuit delen van de Russische politieke elite zelf. Tien andere hoge commandanten zouden daarom eveneens extra beschermingsmaatregelen hebben gekregen.