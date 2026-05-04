Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

door Peter Janssen
maandag, 04 mei 2026 om 12:01
Met Joost Prinsen (1942–2025) zijn we afgelopen jaar een veelzijdige Nederlandse acteur, presentator, schrijver en docent verloren. Van Erik Engerd in De Stratemakeropzeeshow tot de onnavolgbare quizmaster van Met het mes op tafel, maar ook gedichten voordragen kon hij als de beste.
Kijk en huiver om zijn hartverscheurende voordracht van het gedicht Ben Ali Libi van Willem Wilmink, de goochelaar die alles verloor gedurende de Tweede Wereldoorlog. (het artikel gaat verder onder de video)
Ben Ali Libi, geboren als Michel Velleman in 1895 in Groningen, werd één van de grootste goochelaars van zijn tijd. Hij trad op voor vorsten, stond in kranten als wonderboy van de magie en veroverde volle zalen. Maar in de donkere jaren van de oorlog ging het mis. Als Joodse artiest hield hij ondanks toenemende verboden toch zijn vak hoog. Hij gaf les vanuit de Joodse Raad en trad zelfs op in kamp Molengoot.

Gedeporteerd en vermoord

Op 29 juni 1943 werd hij met zijn gezin gedeporteerd. Twee dagen later, op 2 juli, werd hij in Sobibór vermoord.
“De wijze waarop je Willem Wilmink's 'Ben Ali Libi' declameerde, is en blijft voor mij een van de puurste en krachtigste voordrachten van een Nederlands gedicht ooit. Alsof het voor je stem geschreven is. Laten we je herinneren door naar je te blijven luisteren. Rust zacht, lieve, grootse Joost”, schrijft Djeekop de Dichter op X.

