Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

Amsterdam ziet het aantal ratten de laatste jaren sterk toenemen. In parken, binnentuinen en rond vuilcontainers worden de dieren steeds vaker gezien, tot ergernis én zorg van bewoners. Zij vragen zich af: loop je in de hoofdstad nu ook gevaar op het hantavirus?

Het hantavirus is een virus dat voorkomt bij knaagdieren, zoals muizen en ratten. Besmetting van mensen verloopt via urine, ontlasting en speeksel, vooral wanneer opgedroogde resten als fijn stof worden ingeademd. In Nederland zijn hantavirusinfecties zeldzaam, benadrukt het RIVM. Het virus circuleert wel bij bepaalde muizen en bij een deel van de rattenpopulatie, maar de kans dat een gemiddelde stadsbewoner ziek wordt, is klein.

De grootste risico’s lopen mensen die intensief met knaagdieren of sterk vervuilde ruimtes werken, zoals ongediertebestrijders of mensen die oude schuren en vakantiehuisjes schoonmaken. Voor de rest van de Amsterdammers geldt: geen reden tot paniek, wél tot beter opruimen.

Bewoners kunnen rattenoverlast beperken door geen voedsel op straat te laten slingeren, vuilniszakken goed af te sluiten en gaten in woningen te dichten. Wie na contact met knaagdieren griepachtige klachten krijgt, wordt geadviseerd de huisarts te bellen

