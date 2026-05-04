Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

De thuisbatterij wordt vaak gepresenteerd als de volgende stap na zonnepanelen. Maar wie naar de cijfers kijkt, ziet een genuanceerder beeld: rendement is mogelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend.

Een doorsnee thuisbatterij kost in Nederland tussen de €4.000 en €10.000, afhankelijk van capaciteit en installatie. Voor kleinere systemen ligt de prijs rond enkele duizenden euro’s, maar ook dan ontbreekt een landelijke subsidie, waardoor huishoudens de investering volledig zelf dragen.

Die hoge instapkosten maken de terugverdientijd relatief lang: gemiddeld 7 tot 12 jaar, afhankelijk van energieprijzen en gebruik. In ongunstige gevallen kan dat zelfs veel langer zijn.

Wanneer loont het wél?

De businesscase verbetert vooral voor huishoudens met zonnepanelen die veel stroom terugleveren en ’s avonds gebruiken. Door energie op te slaan, vermijden zij lage terugleververgoedingen en dure inkoop.

Daarnaast speelt beleid een grote rol. De afbouw van de salderingsregeling vanaf 2027 maakt terugleveren minder aantrekkelijk, waardoor opslag interessanter wordt. In zulke situaties kan een batterij zich binnen 6 tot 12 jaar terugverdienen, mits slim aangestuurd.

Toch is de conclusie voor veel huishoudens nog negatief. Volgens economisch onderzoek is een thuisbatterij zelfs bij lagere prijzen maar voor een minderheid (circa 15%) van de huishoudens echt rendabel.

Ook experts waarschuwen dat geld verdienen met eenvoudige strategieën, zoals goedkope stroom opslaan en duur verkopen, in Nederland nauwelijks werkt. Zonder slimme inzet of dynamische energietarieven blijft het rendement beperkt.

Meer dan alleen geld

Voorstanders wijzen erop dat financiële winst niet het enige doel is. Een thuisbatterij verhoogt het eigen gebruik van zonne-energie en maakt huishoudens minder afhankelijk van het net. Maar puur financieel gezien blijft het vaak een marginale investering.