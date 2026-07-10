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Gezin Harry en Meghan herenigd met koning Charles

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 10 juli 2026 om 20:59
bijgewerkt om vrijdag, 10 juli 2026 om 21:18
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Voor het eerst in jaren is het gezin van de Britse prins Harry weer langsgegaan bij koning Charles. De koning en koningin Camilla ontvingen prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen prins Archie (7) en prinses Lilibet (5) op hun Engelse landgoed Highgrove. Dat melden Britse media.
Bronnen zeggen tegen The Telegraph dat de langverwachte ontmoeting vrijdagmiddag heeft plaatsgevonden. Het is de eerste keer sinds juni 2022 dat Charles het hele gezin van zijn jongste zoon dat in de Verenigde Staten woont, samen ziet. Toen waren ze voor het laatst samen in het VK voor de viering van het platinajubileum van koningin Elizabeth II.
Meghan en de kinderen waren per privéjet naar Engeland gevlogen. De afgelopen week zouden ze op vakantie zijn geweest op een onbekende bestemming in Europa.
Harry is al enkele dagen in zijn thuisland voor een aantal afspraken rond de door hem bedachte Invictus Games, die volgend jaar in Birmingham worden georganiseerd.
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