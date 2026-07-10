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Van den Brink snapt 'machteloosheid' hulporganisaties Ter Apel

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 21:01
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DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink uit zijn waardering voor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk, kort na hun aankondiging dat zij hun hulp op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel stopzetten. "Ik snap de machteloosheid die zij voelen", zegt de CDA'er in een verklaring.
Het is volgens de twee hulporganisaties te onveilig om mensen vlak buiten het aanmeldcentrum te blijven helpen. "Hulpverleners en hulpvragers ondervinden last van een klein groepje mannen dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort", schrijft het Rode Kruis in een persbericht. De organisaties boden zeven weken hulp op het voorterrein.
Van den Brink: "Ik blijf in gesprek met de partijen over de situatie." Hij roept gemeenten nog een keer op om opvangplekken te bieden. "Gemeenten die al spoednoodopvanglocaties hebben aangeboden, ben ik dankbaar. Ik roep andere gemeenten nogmaals op om hun verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit met Ter Apel te tonen."
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