Gezondheid paus stabiel en hij werkt een beetje

VATICAANSTAD (ANP) - De gezondheidstoestand van paus Franciscus is woensdag stabiel gebleven en de behandeling is volgens plan voortgezet, meldt het Vaticaan. Hij heeft woensdag geen ademhalingsproblemen gehad. De 88-jarige paus ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis en wordt behandeld voor een dubbele longontsteking.

Hij heeft in het ziekenhuis op Aswoensdag aan een religieuze ceremonie deelgenomen en enkele werkactiviteiten verricht. Franciscus belde onder meer met pater Gabriel Romanelli, een landgenoot die parochiepriester is in Gaza.