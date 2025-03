Trump en Trudeau bellen over tarieven en grensbewaking

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese premier Justin Trudeau hebben een lang telefoongesprek gevoerd. Ze hadden het onder meer over de invoerheffingen tussen de landen en internationale drugssmokkel, zegt Trump in twee socialemediaberichten. Ook trok de Amerikaanse president het Canadese verkiezingsproces in twijfel en gaf hij Trudeau de schuld van de dood van "vele mensen". Toch is het gesprek "op een 'enigszins' vriendschappelijke manier afgesloten", aldus Trump.

Trump zegt dat Trudeau zelf verantwoordelijk is voor de invoerheffingen tegen het land. Volgens Trump komen migranten en de drug fentanyl vanuit Canada de VS binnen als gevolg van het beleid van Trudeau. "Hij zei dat het beter gaat, maar ik zei 'Dat is niet goed genoeg'", beweert Trump.