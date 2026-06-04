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Gieten vangt opnieuw asielzoekers uit Ter Apel op in sporthal

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 13:38
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GIETEN (ANP) - De Drentse gemeente Aa en Hunze, waar Gieten onderdeel van is, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op afkomstig van aanmeldcentrum Ter Apel. Dat meldt de gemeente op haar website. De opvang gebeurt in sporthal De Goorns in Gieten. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. "De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur 's ochtends naar het aanmeldcentrum in Ter Apel."
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: "We vinden het belangrijk dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Door de tijdelijke nachtopvang in onze gemeente wordt de gemeente Westerwolde ontlast, maar natuurlijk hopen we op een snelle, structurele oplossing. Wij organiseren deze nachtopvang in nauwe samenwerking met het Rode Kruis."
Het is nog niet duidelijk hoeveel nachten Gieten de nachtopvang verzorgt.
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